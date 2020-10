The Third Day: trama, cast, quante puntate e streaming (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dal 19 ottobre 2020 su Sky va in onda The Third Day, un thriller psicologico con protagonisti Jude Law e Naomie Harris, ambientato in una inquietante isola britannica dove nulla è come sembra. In due capitoli intitolati “Estate” e “Inverno”, di tre episodi ciascuno, il mistery drama segue i viaggi di Sam (Law), e di Helen (Harris), che arrivano in momenti diversi su un’isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni a ogni costo. Nel cast anche Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. trama Due storie separate ma interconnesse, legate allo stesso luogo, Osea Island. La serie, creata e scritta da Dennis Kelly (“Utopia”) e diretta da Marc Munden, nella prima parte racconta la storia di Sam che finisce ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dal 19 ottobre 2020 su Sky va in onda TheDay, un thriller psicologico con protagonisti Jude Law e Naomie Harris, ambientato in una inquietante isola britannica dove nulla è come sembra. In due capitoli intitolati “Estate” e “Inverno”, di tre episodi ciascuno, il mistery drama segue i viaggi di Sam (Law), e di Helen (Harris), che arrivano in momenti diversi su un’isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni a ogni costo. Nelanche Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.Due storie separate ma interconnesse, legate allo stesso luogo, Osea Island. La serie, creata e scritta da Dennis Kelly (“Utopia”) e diretta da Marc Munden, nella prima parte racconta la storia di Sam che finisce ...

zazoomblog : The Third Day: Jude Law ‘intrappolato’ nella misteriosa isola di Osea nella nuova serie di Sky Atlantic - #Third #… - ShowsPopular : ?? Gioca ora: 'The Third Day' Stagione 1 Episodio 6 ~ Online Link ?? - shakazamba : The Third Day è un viaggio psicotico sull’isola del trauma - taehyoongles : @jungsho0k613bu aND FOR THE THIRD TIME ALSO KSJDJSJSJS ILYYY AAAH - PaoloSutera : Questa sera su @SkyItalia e @NOWTV_It c'è #TheThirdDay, miniserie strana a dir poco: un thriller che vira all'oniri… -