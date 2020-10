Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) e i risultati dell’ultimo turno di campionato.A, laine i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. PosSquadraPunti1Milan122Sassuolo103Atalanta94Napoli (-1)85Juventus86Inter77Hellas Verona78Roma79Sampdoria610Benevento611Fiorentina412Genoa*413Cagliari414Spezia415Lazio416Bologna317Udinese318Parma319Crotone120Torino*0* una partita in meno**due partite in menoA, i risultati della quarta giornata Nella quarta giornata di campionato il Milan si aggiudica il derby di Milano battendo l’Inter, mentre la Sampdoria batte la Lazio di Simone Inzaghi, che fatica a ingranare e si allontana dalle ...

tuttosport : ?? #Juventus-#Napoli 3-0 a tavolino e -1 in classifica. La sentenza del giudice - Danni1899 : RT @Daniele39091477: Donnarumma 21 anni Calabria 23 anni Theo 23 anni Bennacer 22 anni Kessie 23 anni Leao 21 anni Saelemaekers 21 anni L'… - LukeFenek : RT @Daniele39091477: Donnarumma 21 anni Calabria 23 anni Theo 23 anni Bennacer 22 anni Kessie 23 anni Leao 21 anni Saelemaekers 21 anni L'… - ArgentaMonia : RT @Daniele39091477: Donnarumma 21 anni Calabria 23 anni Theo 23 anni Bennacer 22 anni Kessie 23 anni Leao 21 anni Saelemaekers 21 anni L'… - NorbertoZapparo : RT @Daniele39091477: Donnarumma 21 anni Calabria 23 anni Theo 23 anni Bennacer 22 anni Kessie 23 anni Leao 21 anni Saelemaekers 21 anni L'… -

I bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta patita fuori casa in campionato contro il Napoli (4-1) e occupano attualmente il 3° posto in classifica in Serie A con 9 punti raccolti in 4 gare.Classifica assist - Serie C Girone B - 2020/2021Bellini Filippo Bellini Filippo ...