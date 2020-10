Selvaggia Roma entra al GF Vip | ex flirt di Enock | ha adocchiato Petrelli e piace a Salvini

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il cast del GF Vip si arricchisce di nuovi concorrenti: le dinamiche della casa più spiata d’Italia non sembrano bastare alla produzione che questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, pare proprio voler schierare delle new entry. Tra esse non è passato inosservato il nome di. Ex protagonista di Temptation Island con l’ormai noto Lenticchio (all’anagrafe Francesco Chiofalo), laha spiccato il volo a partire da quell’esperienza. Oggi influencer da un milione di followers,pare aver conquistato anche Matteo. Leggi anche >> GF Vip concorrenti ‘censurati’ da autore: «Di questo non si può parlare, vi era stato detto. È vietato» GF Vipnuova ...