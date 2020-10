Ricciardi: "Con 11mila casi il tracciamento non basta. Servono lockdown mirati" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Un’epidemia si combatte con i comportamenti delle persone e con il tracciamento, ma quando vai oltre 10.000-11.000 casi e non riesci più a tracciare e allora devi contenere. In certe situazioni ormai il contenimento necessario è tale che deve essere fatto un lockdown, mirato ma deve essere fatto”. A dirlo è Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica del sacro Cuore di Roma e consulente del ministro della Salute, commentando il nuovo dpcm e la situazione attuale durante la trasmissione Agorà su Rai3.Chiusure mirate, quindi, dove la situazione è già complessa in modo tale che non diventi ingestibile. “Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di Milano. Non parlerei di Campania, ma parlerei di Napoli e di alcune aree ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Un’epidemia si combatte con i comportamenti delle persone e con il, ma quando vai oltre 10.000-11.000e non riesci più a tracciare e allora devi contenere. In certe situazioni ormai il contenimento necessario è tale che deve essere fatto un, mirato ma deve essere fatto”. A dirlo è Walter, ordinario di Igiene all’Università Cattolica del sacro Cuore di Roma e consulente del ministro della Salute, commentando il nuovo dpcm e la situazione attuale durante la trasmissione Agorà su Rai3.Chiusure mirate, quindi, dove la situazione è già complessa in modo tale che non diventi ingestibile. “Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di Milano. Non parlerei di Campania, ma parlerei di Napoli e di alcune aree ...

