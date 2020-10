Ricciardi: 'Chiusure mirate per Milano e Napoli: Roma comincia a preoccupare' (Di lunedì 19 ottobre 2020) ' Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di. Non parlerei di Campania, ma parlerei di Napoli e di alcune aree metropolitane, comincerei a preoccuparmi per Roma. Sicuramente il Piemonte è un'... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) ' Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di. Non parlerei di Campania, ma parlerei die di alcune aree metropolitane, comincerei a preoccuparmi per. Sicuramente il Piemonte è un'...

Adnkronos : #Ricciardi: 'Chiusure chirurgiche per Milano, Napoli e attenzione a Roma' - rtl1025 : ?? 'Abbiamo indicato chiusure mirate in regioni con indice di contagio superiore a 1. Chiusure dovranno riguardare p… - Notiziedi_it : Covid, Ricciardi: «Chiusure mirate per Milano e Napoli: Roma comincia a preoccupare» - Notiziedi_it : Ricciardi “Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati” - Notiziedi_it : Ricciardi “Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati” -