Primo Intervento Di Impianto Cocleare Totalmente Impiantabile In Europa (Di lunedì 19 ottobre 2020) INNSBRUCK, Austria, 19 ottobre 2020 /PRNewswire/



MED- EL, leader nelle soluzioni impiantabili per l'udito, segna una nuova e rivoluzionaria pietra miliare nella sua lunga storia di innovazioni tecnologiche. Lo scorso 24 settembre ha avuto luogo il Primo Intervento chirurgico in Europa con un innovativo Impianto Cocleare completamente Impiantabile internamente (TICI). L'operazione è stata effettuata dal Prof. Dr. Philippe Lefebvre, capo del Dipartimento di Otorinolaringoiatria del Centro Ospedaliero Universitario di Liegi e Professore all'Università di Liegi (Belgio), nell'ambito di uno studio di fattibilità. L'aspettativa è che il TICI possa offrire agli utenti un udito eccezionale, con un comfort ancora maggiore. Tuttavia, ci vorranno diversi anni prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) INNSBRUCK, Austria, 19 ottobre 2020 /PRNewswire/MED- EL, leader nelle soluzioni impiantabili per l'udito, segna una nuova e rivoluzionaria pietra miliare nella sua lunga storia di innovazioni tecnologiche. Lo scorso 24 settembre ha avuto luogo ilchirurgico incon un innovativocompletamenteinternamente (TICI). L'operazione è stata effettuata dal Prof. Dr. Philippe Lefebvre, capo del Dipartimento di Otorinolaringoiatria del Centro Ospedaliero Universitario di Liegi e Professore all'Università di Liegi (Belgio), nell'ambito di uno studio di fattibilità. L'aspettativa è che il TICI possa offrire agli utenti un udito eccezionale, con un comfort ancora maggiore. Tuttavia, ci vorranno diversi anni prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo Intervento La chirurgia ortopedica nel futuro con “Rosa Knee”, ad Acqui Terme primo intervento di protesi al ginocchio La Stampa Dpcm coronavirus, prevale la linea moderata. Toti: «Applicato il modello Liguria»

Alla fine ha prevalso la linea moderata: nessun coprifuoco generalizzato, nessuna chiusura indiscriminata, nessun intervento radicale ... proprio come accaduto alla Spezia prima e a Genova poi, e ...

Cosparge di benzina la “ex” per darle fuoco

Fondamentale il tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Conegliano che l’hanno bloccato prima che potesse mettere in atto il suo proposito. L’uomo, un marocchino di 34 anni ...

