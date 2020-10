Previsioni Meteo, attenzione ai temporali di oggi pomeriggio in Sicilia, a Malta e in Aspromonte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia continua a essere attiva una circolazione settentrionale fresca, ma con aria in afflusso sempre più asciutta, per una crescente alta pressione da Ovest. Il tempo in via generale sarà in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato, tuttavia non mancheranno nubi irregolari su diverse aree e anche locali addensamenti, in qualche caso associati a rovesci o a qualche temporale. Ciò sarà possibile soprattutto sulle aree estreme meridionali, ove il campo termico nei bassi strati è un po’ più mite, quindi con maggiori contrasti verticali e dove anche i mari sono più caldi, quindi con fornitura di maggiore energia dal basso specie lì dove le correnti portanti nordoccidentali impatteranno in maniera più diretta. Ma ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020)– Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia continua a essere attiva una circolazione settentrionale fresca, ma con aria in afflusso sempre più asciutta, per una crescente alta pressione da Ovest. Il tempo in via generale sarà in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato, tuttavia non mancheranno nubi irregolari su diverse aree e anche locali addensamenti, in qualche caso associati a rovesci o a qualche temporale. Ciò sarà possibile soprattutto sulle aree estreme meridionali, ove il campo termico nei bassi strati è un po’ più mite, quindi con maggiori contrasti verticali e dove anche i mari sono più caldi, quindi con fornitura di maggiore energia dal basso specie lì dove le correnti portanti nordoccidentali impatteranno in maniera più diretta. Ma ...

vdaMeteo : RT @vdaMeteo: #meteo sole in montagna e nubi a tratti nelle valli in #VdA oggi e domani - vdaMeteo : #meteo sole in montagna e nubi a tratti nelle valli in #VdA oggi e domani - MICIO7BEAR : RT @ilmeteoit: #E' imminente l'OTTOBRATA #ROMANA! Sarà una settimana più stabile e molto mite, ma non uguale per tutti. #Attenzione al rito… - patriziarutigl1 : RT @ilmeteoit: #E' imminente l'OTTOBRATA #ROMANA! Sarà una settimana più stabile e molto mite, ma non uguale per tutti. #Attenzione al rito… - ilmeteoit : #E' imminente l'OTTOBRATA #ROMANA! Sarà una settimana più stabile e molto mite, ma non uguale per tutti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Previsioni meteo Abruzzo lunedì 19 ottobre Rete8 Meteo Firenze: nebbie lunedì, discreto martedì, bel tempo mercoledì

Previsioni meteo Firenze, lunedì, 19 ottobre: Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...

Meteo Pisa: variabile lunedì, discreto martedì, variabile mercoledì

Previsioni meteo Pisa, lunedì, 19 ottobre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi ...

Previsioni meteo Firenze, lunedì, 19 ottobre: Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...Previsioni meteo Pisa, lunedì, 19 ottobre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi ...