Pioli | “Non abbiamo fatto nulla Scudetto? La Juve resta la favorita”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport: "Siamo soddisfatti dell'inizio del nostro campionato ma dovremo incontrare tante difficoltà e partite difficili. Pensiamo solo alla prossima gara, con ambizione e concentrazione. Siamo concentrati sull'Europa League. abbiamo un gruppo che ha sempre messo al primo posto il lavoro, avevamo bisogno di conoscerci e abbiamo approfittato della sosta che purtroppo abbiamo avuto a marzo. abbiamo sempre lavorato al meglio, vogliamo fare bene". Sul Milan: "Credo che questo Milan compatto sia nato dal gennaio 2020, con un mercato importante e la costruzione di una squadra più vicina alle nostre idee. L'arrivo di Zlatan, di Kjaer e degli ...

