Mes, Renzi: "Il no di Conte è un grave errore politico"

Secondo Matteo Renzi il no di Conte al Mes è un grave errore politico. Un'affermazione arrivata dopo le dichiarazioni del premier della giornata di ieri. Matteo Renzi non ha accolto bene le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Mes. Nella giornata di ieri infatti, il premier intervistato sull'argomento ha affermato che "i soldi …"

