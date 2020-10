“L’Az ha nove positivi, non dovrebbe venire a Napoli. La partita deve essere rimandata” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arrivano le dichiarazioni di Ciro Borriello, assessore allo sport di Napoli, in merito alla disputa del match di Europa League tra Napoli e Az in programma giovedì prossimo. “Ci vuole un comportamento responsabile: l’Az andrebbe messo in quarantena e si rimanda la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se interviene l’ASL Napoli 1 bisogna capire cosa accade”. “Ci sono 9 contagiati, l’Az non dovrebbe partire – ha affermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo – è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti, ci sarebbe discrasia, c’è un giudicato in corso su ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Arrivano le dichiarazioni di Ciro Borriello, assessore allo sport di, in merito alla disputa del match di Europa League trae Az in programma giovedì prossimo. “Ci vuole un comportamento responsabile: l’Az andrebbe messo in quarantena e si rimanda la. Non credo che il Comune possa inter, ma se interviene l’ASL1 bisogna capire cosa accade”. “Ci sono 9 contagiati, l’Az nonpartire – ha affermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo – è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti, ci sarebbe discrasia, c’è un giudicato in corso su ...

NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: +++#Napoli, Borriello (assessore allo sport): 'L'#Az ha nove positivi, non dovrebbe venire e la partita deve essere rima… - Tebbu_asr : RT @sportface2016: +++#Napoli, Borriello (assessore allo sport): 'L'#Az ha nove positivi, non dovrebbe venire e la partita deve essere rima… - GurzoBahri : RT @sportface2016: +++#Napoli, Borriello (assessore allo sport): 'L'#Az ha nove positivi, non dovrebbe venire e la partita deve essere rima… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++#Napoli, Borriello (assessore allo sport): 'L'#Az ha nove positivi, non dovrebbe venire e la partita deve essere rima… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: +++#Napoli, Borriello (assessore allo sport): 'L'#Az ha nove positivi, non dovrebbe venire e la partita deve essere rima… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’Az nove Russia, parata per la vittoria a Mosca. Putin: "Fu l'Urss a battere il nazismo" La Repubblica