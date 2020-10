L’auto si schianta e finisce fuori strada: morto un 22enne, due i feriti gravi (Di lunedì 19 ottobre 2020) gravissimo incidente, quello verificatosi ieri a Salgareda: un’auto è finita fuori strada, capovolgendosi in un fossato. Un morto e due feriti gravi. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. gravissimo l’incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di domenica 18 ottobre a Salgareda, in via Pizzocchera, all’altezza del civico 4. Il bilancio conta una … L'articolo L’auto si schianta e finisce fuori strada: morto un 22enne, due i feriti gravi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020)ssimo incidente, quello verificatosi ieri a Salgareda: un’auto è finita, capovolgendosi in un fossato. Une due. Aperto un fascicolo per omicidiole.ssimo l’incidentele che si è verificato nella tarda serata di domenica 18 ottobre a Salgareda, in via Pizzocchera, all’altezza del civico 4. Il bilancio conta una … L'articolo L’auto siun, due iproviene da www.meteoweek.com.

