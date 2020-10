Lanciano, baby gang aggredisce e colpisce alla testa un diciottenne: è gravissimo (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Lanciano un diciottenne è finito in rianimazione in condizioni gravissime in seguito ad una lite degenerata. Un ragazzo di 18 anni di Lanciano, in provincia di Chieti, si trova in rianimazione dopo aver subito un delicato intervento chirurgico che ha permesso di rimuovere un ematoma cerebrale, causato dall’aggressione subita da parte di una baby … L'articolo Lanciano, baby gang aggredisce e colpisce alla testa un diciottenne: è gravissimo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aunè finito in rianimazione in condizioni gravissime in seguito ad una lite degenerata. Un ragazzo di 18 anni di, in provincia di Chieti, si trova in rianimazione dopo aver subito un delicato intervento chirurgico che ha permesso di rimuovere un ematoma cerebrale, causato dall’aggressione subita da parte di una… L'articoloun: èproviene da leggilo.org.

infoitinterno : Lanciano, ragazzo di 18 anni in coma: è stato aggredito da una baby gang - infoitinterno : Il 18enne pestato da una baby gang. Il sindaco di Lanciano: 'Siamo sgomenti, senza parole' - MissMar16662447 : RT @eziomauro: Lanciano, 18enne aggredito da una baby gang. È in coma all'ospedale di Pescara - gianpao15885642 : RT @gianpao15885642: GIUSTIZIA PER GIUSEPPE A LANCIANO, ridotto in coma da una baby gang che imperversa. Ribelliamoci pretendiamo che i col… - gianpao15885642 : GIUSTIZIA PER GIUSEPPE A LANCIANO, ridotto in coma da una baby gang che imperversa. Ribelliamoci pretendiamo che i… -