La maggioranza esplode sul Mes La Meloni | anche Conte ora ci dà ragione

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Mes non risolve tutti i problemi, e i vantaggi sono limitati se comparati ai rischi, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppedopo aver illustrato le nuove normenute nel Dpcm per arginare i contagi da coronavirus.Quanto basta per far saltare in aria la. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, replica con durezza: "Un tema così importante per lacome il Mes va affrontato insieme nelle sedi opportune, non con una battuta in conferenza stampa. Questo porta con sé uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani". "Credo che in un momento così delicato, con il coronavirus che angoscia milioni di italiani bisognerebbe evitare le polemiche politiche - ha aggiunto - Bisognerebbe ...