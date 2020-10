Kat Cunning | «A chi importa se sono un uomo o una donna?»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Kat Cunning ha 30 anni. È nata in Oregon, è cresciuta a New York. Il suo ultimo singolo Supernova è uscito lo scorso agosto. Oltre a cantare, Kat recita: da The Deuce con James Franco alla serie Trinkets di Netflix. Ma soprattutto Kat non ha paura né di esporsi, né di parlare in modo chiaro di sesso, sessualità e identità di genere. Tiene lontane le etichette , bandisce il pronome “she” e si definisce queer: non si identifica né come uomo, né come donna, per questo preferisce usare il pronome «they». Che in italiano può essere tradotto con un asterisco alla fine di ogni parola. Del resto, come insegna Kat rendere la lingua (e la società) più inclusiva è un processo ancora in corso. Se ci si sbaglia, ci si corregge. L’importante è andare avanti.