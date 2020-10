Infastidito dal caos dei locali minaccia i giovani con coltello e pistola (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un uomo di 58 anni era Infastidito dai rumori della movida, così si è armato con coltello e pistola, è sceso in piazza e ha reso noto il suo disappunto. LEGGI ANCHE: 800 giorni in carcere per omicidio, ora il maxi-risarcimento: era innocente Vendono vaccino anti Covid anche se non è certificato È successo la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un uomo di 58 anni eradai rumori della movida, così si è armato con, è sceso in piazza e ha reso noto il suo disappunto. LEGGI ANCHE: 800 giorni in carcere per omicidio, ora il maxi-risarcimento: era innocente Vendono vaccino anti Covid anche se non è certificato È successo la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

I carabinieri hanno trovato nell'abitazione dell'uomo una pistola a salve senza il tappo rosso, una ad aria compressa e un coltello a serramanico ...

Genova - Infastidito dai rumori della movida ha minacciato due ragazzi con una pistola a salve. È successo la scorsa sera in piazza del Carmine, nel centro storico. I carabinieri hanno denunciato un ...

