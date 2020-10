Il signor Bruno e la signora bionda (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’orologiaio Bruno Lancetta è ossessionato da una donna bionda che gli ‘appare’ fin da piccolo un paio di volte l’anno. Alla soglia della quarantina, durante un funerale, conosce finalmente la donna e inizia a vivere, sulle sue tracce, un’avventura surreale e grottesca in compagnia di un bimbo autistico. Nella sua vicenda, tra le strade di una Napoli eccezionalmente piovosa, coinvolgerà suo malgrado un improbabile gruppo di amici e residenti del suo quartiere: una commerciante, un becchino, un fruttivendolo, un vigile e un pittoresco maresciallo dei Carabinieri.Cineromanzo illustrato a episodi. Durata: 3 stagioni da 20 episodi c.a. ciascuna. (1 stagione Terra – 2. Cielo – 3. L’equazione del Tempo) “Concedendosi il lusso di allontanarsi, per qualche minuto,dalla grottesca ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’orologiaioLancetta è ossessionato da una donnache gli ‘appare’ fin da piccolo un paio di volte l’anno. Alla soglia della quarantina, durante un funerale, conosce finalmente la donna e inizia a vivere, sulle sue tracce, un’avventura surreale e grottesca in compagnia di un bimbo autistico. Nella sua vicenda, tra le strade di una Napoli eccezionalmente piovosa, coinvolgerà suo malgrado un improbabile gruppo di amici e residenti del suo quartiere: una commerciante, un becchino, un fruttivendolo, un vigile e un pittoresco maresciallo dei Carabinieri.Cineromanzo illustrato a episodi. Durata: 3 stagioni da 20 episodi c.a. ciascuna. (1 stagione Terra – 2. Cielo – 3. L’equazione del Tempo) “Concedendosi il lusso di allontanarsi, per qualche minuto,dalla grottesca ...

Giacinto_Bruno : RT @cigarafterten: @alinomilan Su questa vicenda, Radio 24 potrebbe porre delle domande al ministro degli esteri, il signor Di Maio. - Giacinto_Bruno : RT @gabrielemazzar1: @Giacinto_Bruno Dobbiamo cercare l'intervista al signor Covid per capire come mai se ne è già andato.... - gabrielemazzar1 : @Giacinto_Bruno Dobbiamo cercare l'intervista al signor Covid per capire come mai se ne è già andato.... - AntoDamiano1996 : ...ho avuto la fortuna di iniziare a vedere il calcio sin da piccolissimo, e le mie prime partite le assegno alle u… - JorgeMarqueta : Per l'umore, preferisco il signor Rossi dal fumettista Bruno Bozzetto. @ValeYelow46 @heraldoes @aragonturismo -