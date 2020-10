Grande Fratello Vip: Matilde Brandi eliminata (Di lunedì 19 ottobre 2020) Matilde Brandi - GF Vip 5 Matilde Brandi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Matilde Brandi al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Nella nona puntata di lunedì 12 ottobre va al televoto (che non prevede eliminazione) con Guenda Goria e Stefania Orlando. - Nella decima puntata di venerdì 16 ottobre risulta la meno votata al televoto con il 21% (Guenda 40% e Stefania 39%) e va automaticamente in nomination con Andrea Zelletta, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. - Nell’undicesima puntata di lunedì 19 ottobre viene eliminata con il 16% dei voti, contro il 35% di Guenda, il 30% di Maria Teresa e il 19% di Andrea. Il pubblico ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 ottobre 2020)- GF Vip 5è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Nella nona puntata di lunedì 12 ottobre va al televoto (che non prevede eliminazione) con Guenda Goria e Stefania Orlando. - Nella decima puntata di venerdì 16 ottobre risulta la meno votata al televoto con il 21% (Guenda 40% e Stefania 39%) e va automaticamente in nomination con Andrea Zelletta, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. - Nell’undicesima puntata di lunedì 19 ottobre vienecon il 16% dei voti, contro il 35% di Guenda, il 30% di Maria Teresa e il 19% di Andrea. Il pubblico ...

