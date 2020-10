Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e il mistero della mano sul cuore: “È un gesto che dedico ai miei migliori amici” (Video) (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha tentato di risolvere il mistero del gesto, o messaggio in codice, che Elisabetta Gregoraci rivolge a qualcuno a lei caro, fuori dalla Casa. Il gesto, come già sappiamo, consiste nel fare dei colpetti sul cuore con la mano sinistra. Elisabetta Gregoraci, nel confessionale, ha esordito, parlando del suo attuale rapporto con Pierpaolo Pretelli: Per fortuna che c’è lui qui dentro. Ci aiutiamo a vicenda. Penso che ci tenga a me, mi guarda con gli occhi a cuoricino però per me non è stracotto… Quando ero nel Cucurio, mi mancava. Mi mancava perché sto bene qui ... Leggi su gossipblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell’undicesima puntata delVip, il reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha tentato di risolvere ildel, o messaggio in codice, cherivolge a qualcuno a lei caro, fuori dalla Casa. Il, come già sappiamo, consiste nel fare dei colpetti sulcon lasinistra., nel confessionale, ha esordito, parlando del suo attuale rapporto con Pierpaolo Pretelli: Per fortuna che c’è lui qui dentro. Ci aiutiamo a vicenda. Penso che ci tenga a me, mi guarda con gli occhi a cuoricino però per me non è stracotto… Quando ero nel Cucurio, mi mancava. Mi mancava perché sto bene qui ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip 5: ecco il nome del possibile vincitore secondo gli scommettitori - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - MichelaHouse : COMUNQUE NON AVEVO MAI VOTATO AL TELEVOTO NEL GRANDE FRATELLO, QUEST'ANNO STO VOTANDO COME UNA PAZZA Ecco quanto ti amo tommy #GFVIP - wesofjne : RT @LaviniaVentanni: IL GRANDE FRATELLO HA IN CASA UNO CONE TOMMASO ZORZI CHE TI CREA DINAMICHE PER LE PROSSIME 10 EDIZIONI E QUESTI CONTI… -