Google Search On come Shazam: se fischietti trova le canzoni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Google Search On rende il famoso motore di ricerca come Shazam. Il motore di ricerca, grazie ad una nuova modalità, ha attivo il riconoscimento vocale su telefoni Android e iPhone. Se fischietti o canti in un attimo ti trova la canzone di cui non ti ricordi testo o titolo. Prima, per poter fare la stessa cosa, dovevi installare software e applicazioni specifiche. Il nuovo servizio di Google invece è nativo e basato su Intelligenza Artificiale. Dietro questo cambiamento in realtà c’è uno sviluppo lungimirante di tutta la tecnologia di comprensione e analisi di ciò che vuole l’utente. Google Search On: qualcosa in più sul riconoscimento musicale I primi esperimenti di ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020)On rende il famoso motore di ricerca. Il motore di ricerca, grazie ad una nuova modalità, ha attivo il riconoscimento vocale su telefoni Android e iPhone. Seo canti in un attimo tila canzone di cui non ti ricordi testo o titolo. Prima, per poter fare la stessa cosa, dovevi installare software e applicazioni specifiche. Il nuovo servizio diinvece è nativo e basato su Intelligenza Artificiale. Dietro questo cambiamento in realtà c’è uno sviluppo lungimirante di tutta la tecnologia di comprensione e analisi di ciò che vuole l’utente.On: qualcosa in più sul riconoscimento musicale I primi esperimenti di ...

GoogleRetweet : RT @Daniela_Caruso: Non ricordi un brano? Canticchia e #Google te lo cerca - Daniela_Caruso : Non ricordi un brano? Canticchia e #Google te lo cerca - GoogleRetweet : RT @PCprofessionale: Google Search On, IA per ricerche migliori ???? ?? - PCprofessionale : Google Search On, IA per ricerche migliori ???? ?? - WalExcel : RT @museicarbonia: 8/8 “L’uso degli astragali nell’antichità tra ludo e divinazione” Mazzorin, Minniti Foto 1 astragali in vetro https://t.… -