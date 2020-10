Giro d’Italia 2020, ecco la terza settimana: Nibali, serve l’impresa per ribaltare tutto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 vive il suo secondo ed ultimo giorno di riposo. Tempo di bilanci e previsioni quindi in attesa della terza durissima settimana, nella quale i corridori troveranno tante salite e forse anche il grande freddo ad attenderli in vetta. La Udine-San Daniele del Friuli vedrà Joao Almeida ripartire in maglia rosa: il portoghese ha ceduto secondi preziosi ad un grande Wilco Kelderman, che ora dista appena 15 secondi in classifica generale. Con l’olandese a Piancavallo sono arrivati il compagno di squadra Jai Hindley e soprattutto il britannico Tao Geoghegan Hart, che adesso si candida al ruolo di autentica mina vagante. Alle loro spalle tanti corridori chiamati a recuperare minuti pesanti: su tutti Vincenzo Nibali, il più atteso e forse ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ild’Italiavive il suo secondo ed ultimo giorno di riposo. Tempo di bilanci e previsioni quindi in attesa delladurissima, nella quale i corridori troveranno tante salite e forse anche il grande freddo ad attenderli in vetta. La Udine-San Daniele del Friuli vedrà Joao Almeida ripartire in maglia rosa: il portoghese ha ceduto secondi preziosi ad un grande Wilco Kelderman, che ora dista appena 15 secondi in classifica generale. Con l’olandese a Piancavallo sono arrivati il compagno di squadra Jai Hindley e sopratil britannico Tao Geoghegan Hart, che adesso si candida al ruolo di autentica mina vagante. Alle loro spalle tanti corridori chiamati a recuperare minuti pesanti: su tutti Vincenzo, il più atteso e forse ...

