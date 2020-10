Genshin Impact invade anche la metropolitana di New York con un treno a tema (Di lunedì 19 ottobre 2020) Genshin Impact è il fenomeno del momento e a quanto pare ha fatto innamorare anche gli USA nonostante il rapporto non proprio idilliaco con la Cina. Alcuni giocatori hanno fotografato un treno della metropolitana di New York tappezzato sia dentro che fuori di immagini dedicate alla campagna pubblicitaria del gioco.Le immagini sono state pubblicate su Twitter e hanno fatto in brevissimo tempo il giro dei social. Il treno è completamente ricoperto di pubblicità che invitano i pendolari che prendono la metropolitana a scaricare il gioco. anche il suo interno non è da meno con i vari personaggi inseriti sulle porte e tra i sedili. Secondo quanto riportato per adesso si tratta solo di un convoglio, quello che ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020)è il fenomeno del momento e a quanto pare ha fatto innamoraregli USA nonostante il rapporto non proprio idilliaco con la Cina. Alcuni giocatori hanno fotografato undelladi Newtappezzato sia dentro che fuori di immagini dedicate alla campagna pubblicitaria del gioco.Le immagini sono state pubblicate su Twitter e hanno fatto in brevissimo tempo il giro dei social. Ilè completamente ricoperto di pubblicità che invitano i pendolari che prendono laa scaricare il gioco.il suo interno non è da meno con i vari personaggi inseriti sulle porte e tra i sedili. Secondo quanto riportato per adesso si tratta solo di un convoglio, quello che ...

