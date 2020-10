"Droga e violenza, accelerate dalla fine del lockdown. Neanche con la Banda della Magliana vedevo scene così a Trastevere" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Piazza San Cosimato a Roma, è luglio. “Regà, levatevi, stanno a lancià le bottiglie. Ma questi stanno fori” urla un’adolescente in un filmato che ha ripreso una rissa. Dei ragazzi, una trentina almeno, stanno usando caschi e bottiglie di vetro come armi improvvisate contro il gruppo avversario, da cui, a giudicare dalle minacce, è partito un apprezzamento sulla ragazza di qualcuno. Si muovono spavaldi, testa in alto, mento proteso, braccia aperte a mostrare il petto, con le mani che sfidano l’altro a farsi avanti. La ragazza continua a urlare, disperata: “Oh! Basta! Ma siete matti”. Poi finisce tutto, improvvisamente: “Sparpagliatevi, stanno a arrivà le guardie”.Nove e mezza di una domenica mattina in via Gaetano Sacchi, sempre a Roma. Due ragazzi e una ragazza si reggono a stento in piedi. Movimenti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Piazza San Cosimato a Roma, è luglio. “Regà, levatevi, stanno a lancià le bottiglie. Ma questi stanno fori” urla un’adolescente in un filmato che ha ripreso una rissa. Dei ragazzi, una trentina almeno, stanno usando caschi e bottiglie di vetro come armi improvvisate contro il gruppo avversario, da cui, a giudicare dalle minacce, è partito un apprezzamento sulla ragazza di qualcuno. Si muovono spavaldi, testa in alto, mento proteso, braccia aperte a mostrare il petto, con le mani che sfidano l’altro a farsi avanti. La ragazza continua a urlare, disperata: “Oh! Basta! Ma siete matti”. Poi finisce tutto, improvvisamente: “Sparpagliatevi, stanno a arrivà le guardie”.Nove e mezza di una domenica mattina in via Gaetano Sacchi, sempre a Roma. Due ragazzi e una ragazza si reggono a stento in piedi. Movimenti ...

RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: 'Droga e violenza, accelerate dalla fine del lockdown. Neanche con la Banda della Magliana vedevo scene così a Trasteve… - HuffPostItalia : 'Droga e violenza, accelerate dalla fine del lockdown. Neanche con la Banda della Magliana vedevo scene così a Tras… - gsicurotg2 : RT @tg2rai: In #Messico ad #Acapulco neanche la pandemia ferma la spirale di violenza, la povertà spinge le persone nelle mani delle organi… - grancetto : RT @grancetto: Esistiamo,tutti in virtù della legge Abbiamo il dovere di combattere è fronteggiare le #pandemie in modo da costruire una so… - tg2rai : In #Messico ad #Acapulco neanche la pandemia ferma la spirale di violenza, la povertà spinge le persone nelle mani… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga violenza "Droga e violenza, accelerate dalla fine del lockdown. Neanche con la Banda della Magliana vedevo scene così a Trastevere" L'HuffPost Accoltellato a morte in casa, confessa l'assassino: "L'ho ucciso per difendermi"

Umbertide (Perugia), 19 ottobre 2020 - L’hanno trovato riverso in bagno, al di là di una porta sfondata a spallate, in una pozza di sangue: una coltellata alla schiena, altre due al braccio e all’emit ...

Reggio Emilia, uomo spara e ferisce cinque ragazzi in pieno centro. Arrestato

Accaduto a Piazza del Monte. Fermato anche un giovane per possesso di droga e lesioni a pubblico ufficiale durante un controllo a Piazza della Vittoria ...

Umbertide (Perugia), 19 ottobre 2020 - L’hanno trovato riverso in bagno, al di là di una porta sfondata a spallate, in una pozza di sangue: una coltellata alla schiena, altre due al braccio e all’emit ...Accaduto a Piazza del Monte. Fermato anche un giovane per possesso di droga e lesioni a pubblico ufficiale durante un controllo a Piazza della Vittoria ...