Coronavirus: primi vaccini a primavera. Per forze dell'ordine e persone fragili (Di lunedì 19 ottobre 2020) Locatelli: «Si sta facendo un grande sforzo internazionale sui vaccini. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari nei primi mesi della prossima primavera»

