(Di lunedì 19 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) –volta pagina ed elegge come sindaco il medico Franco Miccichè, sostenuto da Vox, Forza Italia, Diventerà Bellissima e liste civiche. E' uno dei risultati del voto per iin Sicilia, caratterizzato dalla bassa affluenza. Erano quattro i comuni chiamati alle urne. Oltre ad, unico capoluogo di provincia, anche, nel Palermitano; Augusta e Floridia nel Siracusano.Alle urne si è recato il 40,13% dei votanti, -17,91% rispetto al 58,04% del primo turno. Adla percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%), adel 32,05% (-14,53%), ad Augusta del 42,95% (-18,84%) ed a Floridia del 43,68% (-17,80%).Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio subito dopo il completamento delle ...

Italpress : Ballottaggi, Agrigento al centrodestra e Carini riconferma Monteleone - CorriereCitta : Ballottaggi, Agrigento al centrodestra e Carini riconferma Monteleone - AnsaSicilia : Ballottaggi: Micciché nuovo sindaco di Agrigento con il 60%. Candidato centrodestra batte l'uscente Firetto | #ANSA - CorriereQ : Ballottaggi: Micciché nuovo sindaco di Agrigento con il 60% -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Agrigento

PALERMO (ITALPRESS) – Agrigento volta pagina ed elegge come sindaco il medico Franco Miccichè, sostenuto da Vox, Forza Italia, Diventerà Bellissima e liste civiche. E’ uno dei risultati del voto per i ...Franco Miccichè è il nuovo sindaco di Agrigento. Il medico si è imposto con il 60,43% delle preferenze. L'uscente Lillo Firetto è rimasto fermo invece a 39,57 per cento. L'affermazione di Micciché, ...