Acquaroli | “Ancona sia il punto di riferimento per la comunità”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ANCONA – Sisma, spopolamento delle aree interne, giovani, crisi economica, scuola, sanità, turismo ed agricoltura, sono solo alcuni dei temi toccati dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nel suo primo discorso all’Aula, durato circa 40 minuti. Un intervento nel corso del quale il neo governatore, anche alla luce delle polemiche nate in seno alla composizione della giunta dove non ci sono esponenti politici dell’anconetano, ha parlato del rapporto con il capoluogo di regione. “Le Marche sono una regione piccola che deve sapersi stringere intorno alla forza e al ruolo che il capoluogo deve avere- dice Acquaroli-. Il capoluogo deve tornare a essere punto di riferimento per la comunità marchigiana. Bene la forza ai territori periferici ma va costruito un rapporto che possa rilanciare la figura e l’autorevolezza del nostro capoluogo. Primo motore di un treno che ci veda tutti protagonisti”.