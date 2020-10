A dicembre via al “cashback”. A febbraio il rimborso per le spese di Natale con bancomat, carte e app. Maxi premio per i primi 100mila aderenti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il “cashback”, ossia il programma di restituzione di una parte delle somme spese con strumenti di pagamento digitale (bancomat, carte di credito ma anche applicazioni per smartphones), è ai nastri di partenza. La bozza del decreto da sottoporre al Consiglio dei ministri è pronta: il rimborso partirà con gli acquisti effettuai già il prossimo dicembre: un debutto «sperimentale» per cui basterà effettuare un minimo di dieci pagamenti tracciabili. Un obiettivo raggiungibile considerati gli acquisti per le festività natalizie, naturalmente sempre considerando l’attuale emergenza sanitaria con lo spettro di altri lockdown. Non rientrano nel conteggio gli acquisti on line. I rimborsi del programma cashback arriveranno ogni sei mesi (a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il “cashback”, ossia il programma di restituzione di una parte delle sommecon strumenti di pagamento digitale (di credito ma anche applicazioni per smartphones), è ai nastri di partenza. La bozza del decreto da sottoporre al Consiglio dei ministri è pronta: ilpartirà con gli acquisti effettuai già il prossimo: un debutto «sperimentale» per cui basterà effettuare un minimo di dieci pagamenti tracciabili. Un obiettivo raggiungibile considerati gli acquisti per le festività natalizie, naturalmente sempre considerando l’attuale emergenza sanitaria con lo spettro di altri lockdown. Non rientrano nel conteggio gli acquisti on line. I rimborsi del programma cashback arriveranno ogni sei mesi (a ...

marcodimaio : Primo via libera del governo alla Legge di bilancio 20/21: 40 miliardi da investire in sanità, scuola, lavoro e inf… - AnastasiMarco : RT @marcodimaio: Primo via libera del governo alla Legge di bilancio 20/21: 40 miliardi da investire in sanità, scuola, lavoro e infrastrut… - clikservernet : Via al “cashback” già da dicembre. Il rimborso per le spese di Natale effettuate con bancomat, carte e app, arriver… - Noovyis : (Via al “cashback” già da dicembre. Il rimborso per le spese di Natale effettuate con bancomat, carte e app, arrive… - maledettrenord : RT @EzioSavasta: #USA - #LisaMontgomery prima donna condannata a morte, dal 1953, dopo il via libera di #Trump al Tribunale Federale. Sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre via A dicembre via al “cashback”. A febbraio il rimborso per le spese di Natale con bancomat, carte e… Il Fatto Quotidiano lisa montgomery

Per la prima volta in 67 anni gli Stati Uniti giustizieranno una donna. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia. A salire sul patibolo, in Indiana l'8 dicembre prossimo, sarà Lisa Montgomery che ...

Torna una donna sul patibolo. È la prima volta dopo 67 anni

Il boia federale entra di nuovo in azione negli Stati Uniti, dopo il via libera alle esecuzioni governative dato dall’amministrazione Trump lo scorso luglio. Due le iniezioni letali programmate per di ...

Per la prima volta in 67 anni gli Stati Uniti giustizieranno una donna. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia. A salire sul patibolo, in Indiana l'8 dicembre prossimo, sarà Lisa Montgomery che ...Il boia federale entra di nuovo in azione negli Stati Uniti, dopo il via libera alle esecuzioni governative dato dall’amministrazione Trump lo scorso luglio. Due le iniezioni letali programmate per di ...