Smart working: le regole di benessere da seguire (Di domenica 18 ottobre 2020) Per anni la possibilità di lavorare da casa era stata agognata dagli impiegati e osteggiata dai datori di lavoro. Lo tsunami Covid lo ha reso scelta Smart working obbligata per tutti, convinti però che sarebbe stata una soluzione molto temporanea. Invece, la rapida diffusione del virus e l’approssimarsi della stagione fredda hanno indotto il Governo a prolungare le misure di emergenza e molte aziende il lavoro “agile”, eufemismo per chi ha fatto i salti mortali per condividere spazi ristretti, device e connessioni. Getty Images Così il benessere in Smart working, magari messo in secondo piano durante il lockdown perché l’importante era cavarsela sperando che “la nuttata” passasse in fretta, adesso è diventato esigenza ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Per anni la possibilità di lavorare da casa era stata agognata dagli impiegati e osteggiata dai datori di lavoro. Lo tsunami Covid lo ha reso sceltaobbligata per tutti, convinti però che sarebbe stata una soluzione molto temporanea. Invece, la rapida diffusione del virus e l’approssimarsi della stagione fredda hanno indotto il Governo a prolungare le misure di emergenza e molte aziende il lavoro “agile”, eufemismo per chi ha fatto i salti mortali per condividere spazi ristretti, device e connessioni. Getty Images Così ilin, magari messo in secondo piano durante il lockdown perché l’importante era cavarsela sperando che “la nuttata” passasse in fretta, adesso è diventato esigenza ...

