Serie C 2020/2021: il Catanzaro ritrova il successo, Foggia piegato 2-1 (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Catanzaro piega 2-1 il Foggia allo stadio Nicola Ceravolo nel match valevole per la quinta giornata del girone C di Serie C 2020/2021, grazie alle marcature messe a segno da Evacuo e Carlini; inutile il gol del momentaneo pareggio di Curcio su rigore. I giallorossi hanno un ottimo approccio alla gara e, dopo essersi resi più volte pericolosi con Di Piazza, passano in vantaggio al 17′ con Felice Evacuo che, su preciso assist di Contessa, infila la palla nell’angolino dove Fumagalli non può arrivare. I pugliesi, però, crescono con il passare dei minuti, infatti alla mezz’ora di gioco riescono conquistare un calcio di rigore per un fallo di Branduani su Curcio, il quale si presenta dal dischetto spiazzando il portiere avversario per il gol del pareggio. Nella ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilpiega 2-1 ilallo stadio Nicola Ceravolo nel match valevole per la quinta giornata del girone C di, grazie alle marcature messe a segno da Evacuo e Carlini; inutile il gol del momentaneo pareggio di Curcio su rigore. I giallorossi hanno un ottimo approccio alla gara e, dopo essersi resi più volte pericolosi con Di Piazza, passano in vantaggio al 17′ con Felice Evacuo che, su preciso assist di Contessa, infila la palla nell’angolino dove Fumagalli non può arrivare. I pugliesi, però, crescono con il passare dei minuti, infatti alla mezz’ora di gioco riescono conquistare un calcio di rigore per un fallo di Branduani su Curcio, il quale si presenta dal dischetto spiazzando il portiere avversario per il gol del pareggio. Nella ...

ZZiliani : Eroi moderni. FRANCESCO FOURNEAU. Arbitro AIA. 2 partite in serie A. Stasera in #CrotoneJuventus alla fine del prim… - acmilan : It's Derby-Day delight! ??? Read all about it in the Match Report ?? - juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - BelpassoAlberto : RT @SkySport: NAPOLI-ATALANTA 4-1 Risultato finale ? ? #Lozano (23’) ? #Lozano (27’) ? #Politano (30’) ? #Osimhen (43’) ? #Lammers (69’) ?… - OA_Sport : Volley femminile, Serie A1: sesta giornata. Egonu trascinata Conegliano, Scandicci risponde. Trento ko a Firenze -