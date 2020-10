Quinta puntata di Ballando Con le Stelle – Eliminati e nuova classifica (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella Quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 sono state eliminate ben due coppie. La prima a lasciare il programma è stata quella formata da Antonio Catalani e Tove Villfor, la seconda quella composta da Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Quinta puntata di Ballando con le Stelle: cosa è successo dopo lo scandalo dei voti truccati?d Dopo lo scandalo dei giorni scorsi settimana, che ha visto annullare i voti dai social e lo spareggio tra Costantino e Catalani, il pittore ha comunque perso. Il conduttore Rai ha ottenuto il 56% delle preferenze, attentamente controllate dopo i like e cuoricini fake degli scorsi giorni. L’altra coppia eliminata è quella formata da Lina Sastri e Simone Di Pasquale, uscita ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Nelladicon le2020 sono state eliminate ben due coppie. La prima a lasciare il programma è stata quella formata da Antonio Catalani e Tove Villfor, la seconda quella composta da Lina Sastri e Simone Di Pasquale.dicon le: cosa è successo dopo lo scandalo dei voti truccati?d Dopo lo scandalo dei giorni scorsi settimana, che ha visto annullare i voti dai social e lo spareggio tra Costantino e Catalani, il pittore ha comunque perso. Il conduttore Rai ha ottenuto il 56% delle preferenze, attentamente controllate dopo i like e cuoricini fake degli scorsi giorni. L’altra coppia eliminata è quella formata da Lina Sastri e Simone Di Pasquale, uscita ...

