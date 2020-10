Prossime due settimane: in arrivo sbalzi di temperatura da capogiro! (Di domenica 18 ottobre 2020) Prepariamoci. Le Prossime due settimane, diciamo da qui a fine mese, potrebbero proporci sbalzi termici da capogiro. Partiamo dall’Ottobrata, che ormai è imminente. Si realizzerà soprattutto nella fase centrale della prossima settimana, allorquando le temperature saliranno anche di 10°C su gran parte delle nostre regioni. Dobbiamo tenere conto che si arriva da una pesante anomalia termica negativa, possiamo affermare – senza paura di smentita – che la prima quindicina di ottobre è stata fredda. Anche troppo. Ma come ben saprete, lo abbiamo scritto spesse volte, ad anomalie di un certo tipo spesso e volentieri si contrappongono – a stretto giro – anomalie di segno opposto. Detto fatto. Passeremo dalle anomalie pesantemente negative degli ultimi giorni ad anomalie di segno ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Prepariamoci. Ledue, diciamo da qui a fine mese, potrebbero proporcitermici da capogiro. Partiamo dall’Ottobrata, che ormai è imminente. Si realizzerà soprattutto nella fase centrale della prossima settimana, allorquando le temperature saliranno anche di 10°C su gran parte delle nostre regioni. Dobbiamo tenere conto che si arriva da una pesante anomalia termica negativa, possiamo affermare – senza paura di smentita – che la prima quindicina di ottobre è stata fredda. Anche troppo. Ma come ben saprete, lo abbiamo scritto spesse volte, ad anomalie di un certo tipo spesso e volentieri si contrappongono – a stretto giro – anomalie di segno opposto. Detto fatto. Passeremo dalle anomalie pesantemente negative degli ultimi giorni ad anomalie di segno ...

Prepariamoci. Le prossime due settimane, diciamo da qui a fine mese, potrebbero proporci sbalzi termici da capogiro. Partiamo dall’Ottobrata, che ormai è imminente. Si realizzerà soprattutto nella ...

Il calo del Pil in Emilia-Romagna non sarà a due cifre

Per effetto della pandemia, l’Emilia-Romagna ha subìto una recessione peggiore del 2009, ma meno profonda di quanto già ipotizzato. L’arretramento ...

Il calo del Pil in Emilia-Romagna non sarà a due cifre

Per effetto della pandemia, l'Emilia-Romagna ha subìto una recessione peggiore del 2009, ma meno profonda di quanto già ipotizzato. L'arretramento ...