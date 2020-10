Previsioni Meteo, ondata di caldo impressionante in settimana: picchi di +30°C sulle Alpi, poi +35°C in Sicilia (Di domenica 18 ottobre 2020) Previsioni Meteo – La situazione Meteorologica sta per capovolgersi in tutt’Europa, dopo un mese di Ottobre condizionato da freddo anomalo su gran parte del continente: una profonda bassa pressione posizionata tra Islanda e Irlanda, nei primi giorni della nuova settimana, innescherà una grande ondata di caldo su tutto il settore centrale e meridionale dell’Europa, facendo impennare le temperature su valori senza precedenti in questo periodo dell’anno. In molti Paesi (Italia compresa) verranno battuti molti record storici: sarà una sorta di “compensazione” calda delle anomalie fredde delle scorse settimane. Nella prima parte della settimana, la “vampata” di calore colpirà dapprima la Spagna ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020)– La situazionerologica sta per capovolgersi in tutt’Europa, dopo un mese di Ottobre condizionato da freddo anomalo su gran parte del continente: una profonda bassa pressione posizionata tra Islanda e Irlanda, nei primi giorni della nuova, innescherà una grandedisu tutto il settore centrale e meridionale dell’Europa, facendo impennare le temperature su valori senza precedenti in questo periodo dell’anno. In molti Paesi (Italia compresa) verranno battuti molti record storici: sarà una sorta di “compensazione” calda delle anomalie fredde delle scorse settimane. Nella prima parte della, la “vampata” di calore colpirà dapprima la Spagna ...

