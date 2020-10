MotoGP, Danilo Petrucci: “Peccato per il contatto con Pol Espargarò, con Dovizioso ci chiariremo” (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla vittoria di Le Mans, Danilo Petrucci passa ad un Gran Premio di Aragon 2020 della MotoGP davvero poco brillante. Il pilota umbro ha vissuto un fine settimana davvero ricco di pochi sorrisi, dopo lo screzio di ieri con Andrea Dovizioso, e la gara odierna, chiusa al limite della zona punti. “Devo dire che sono stato nelle posizioni che mi aspettavo fino a circa 10 gri dal termine – racconta Petrucci ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo vissuto un po’ di caos quando abbiamo dovuto superare Quartararo che stava sprofondando, quindi per provare a liberarmi di Crutchlow sono finito un po’ lungo e mi ha infilato anche Zarco. Quindi, dulcis in fundo, a 4 giri dal termine, Pol Espargarò mi ha mandato fuori pista, e la mia gara è andata a rotoli. La moto non era ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla vittoria di Le Mans,passa ad un Gran Premio di Aragon 2020 delladavvero poco brillante. Il pilota umbro ha vissuto un fine settimana davvero ricco di pochi sorrisi, dopo lo screzio di ieri con Andrea, e la gara odierna, chiusa al limite della zona punti. “Devo dire che sono stato nelle posizioni che mi aspettavo fino a circa 10 gri dal termine – raccontaai microfoni di Sky Sport – Abbiamo vissuto un po’ di caos quando abbiamo dovuto superare Quartararo che stava sprofondando, quindi per provare a liberarmi di Crutchlow sono finito un po’ lungo e mi ha infilato anche Zarco. Quindi, dulcis in fundo, a 4 giri dal termine, Pol Espargarò mi ha mandato fuori pista, e la mia gara è andata a rotoli. La moto non era ...

