LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 67-41 in DIRETTA: +26 Armani a metà del terzo quarto! (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-41 1/2 Biligha in lunetta, 3’33” alla fine del terzo quarto. 67-41 TRIPLA di Wilson, su assist di Robinson. 67-38 Runner di Zach Leday dal centro dell’area, parziale di 10-0 in favore di Milano. 65-38 TRIPLA di Moretti. Time out dalla panchina della Virtus Roma sul +27 in favore dell’Olimpia. 62-38 Consegnato di Shields per il piazzato di Biligha, 7’00” sul cronometro, 2-1 il conto dei falli nel terzo quarto. 60-38 TRIPLA di Shields. 57-38 Dario Hunt in penetrazione con la mano sinistra. 57-36 Assist di Shields per Zach Leday. 55-36 Il capitano di Roma infila il libero supplementare. 55-35 TRIPLA di Baldasso e fallo subito dal play della ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-41 1/2 Biligha in lunetta, 3’33” alla fine delquarto. 67-41 TRIPLA di Wilson, su assist di Robinson. 67-38 Runner di Zach Leday dal centro dell’area, parziale di 10-0 in favore di. 65-38 TRIPLA di Moretti. Time out dalla panchina dellasul +27 in favore dell’. 62-38 Consegnato di Shields per il piazzato di Biligha, 7’00” sul cronometro, 2-1 il conto dei falli nelquarto. 60-38 TRIPLA di Shields. 57-38 Dario Hunt in penetrazione con la mano sinistra. 57-36 Assist di Shields per Zach Leday. 55-36 Il capitano diinfila il libero supplementare. 55-35 TRIPLA di Baldasso e fallo subito dal play della ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Olimpia Milano-Virtus Roma 53-28 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus #53-28 #Serie h… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Roma 53-28 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus #53-28… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia #Milano-Virtus #DIRETTA: - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma in DIRETTA: i meneghini per continuare la marcia da imbattuti - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17.30 al Mediolanum Forum d'Assago per Olimpia Milano-Virtus Roma -