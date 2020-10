Giro d’Italia 2020, Giovanni Visconti: “Filippo Ganna sei spettacolo puro, non vedevo l’ora arrivassi” (Di domenica 18 ottobre 2020) Filippo Ganna è stato autore dell’ennesima impresa sportiva dominando la cronometro da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Il fuoriclasse della Ineos Grenadiers ha impiegato 42’40” per completare la sua prova con una media stratosferica di 48,0 km/h. Nel suo maestoso incedere il 24enne nativo di Verbania ha ripreso diversi corridori partiti prima di lui, tra questi Giovanni Visconti. Il capitano della Vini Zabù KTM ha preso il via tre minuti prima del campione del mondo a cronometro. Va da sé che il siciliano ha cercato di salvare la gamba e quindi non ha spinto. A 14,2km dal traguardo Visconti è stato ripreso e in un attimo saltato via da Ganna che ha proseguito la sua marcia trionfale. Il siciliano ha voluto ironizzare con un post ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Filippoè stato autore dell’ennesima impresa sportiva dominando la cronometro da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Il fuoriclasse della Ineos Grenadiers ha impiegato 42’40” per completare la sua prova con una media stratosferica di 48,0 km/h. Nel suo maestoso incedere il 24enne nativo di Verbania ha ripreso diversi corridori partiti prima di lui, tra questi. Il capitano della Vini Zabù KTM ha preso il via tre minuti prima del campione del mondo a cronometro. Va da sé che il siciliano ha cercato di salvare la gamba e quindi non ha spinto. A 14,2km dal traguardoè stato ripreso e in un attimo saltato via dache ha proseguito la sua marcia trionfale. Il siciliano ha voluto ironizzare con un post ...

