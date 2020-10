Galliani: «Bolla stile NBA? Difficile. Derby diverso con Skriniar e Bastoni» (Di domenica 18 ottobre 2020) Adriano Galliani ha parlato ai microfoni della Rai dopo che il timore legato al Covid-19 cresce di ora in ora. «Difficile fare di più di ciò che si fa, qualunque cosa fai sbagli perché il tema è troppo complesso – ha detto -. La Bolla è andata bene per l’NBA in un periodo limitatissimo, ma come fai a tenere i giocatori in una Bolla per nove mesi?». Si parla anche della vittoria del Milan contro l’Inter. «Magari con Skriniar e Bastoni sarebbe stata una squadra diversa. Come Zlatan Ibrahimovic avrebbe otto gol e non quattro se avesse giocato le altre due gare». Foto: zimbio L'articolo Galliani: «Bolla stile ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Adrianoha parlato ai microfoni della Rai dopo che il timore legato al Covid-19 cresce di ora in ora. «fare di più di ciò che si fa, qualunque cosa fai sbagli perché il tema è troppo complesso – ha detto -. Laè andata bene per l’in un periodo limitatissimo, ma come fai a tenere i giocatori in unaper nove mesi?». Si parla anche della vittoria del Milan contro l’Inter. «Magari consarebbe stata una squadra diversa. Come Zlatan Ibrahimovic avrebbe otto gol e non quattro se avesse giocato le altre due gare». Foto: zimbio L'articolo: «...

ItaSportPress : Galliani boccia la bolla in stile Nba: 'Impossibile isolare i giocatori per 9 mesi' - - milansette : Galliani: 'Bolla Serie A? Infattibile. Milan primo da 16 giornate. Derby? L'Inter senza le assenze per covid...' - cmdotcom : #Galliani: 'Bolla #SerieA? Infattibile. #Milan primo da 16 giornate. Derby? L'#Inter senza le assenze per covid...'… - sportface2016 : #Galliani: 'Bolla #Nba impensabile nel calcio. Penso che più di così non si possa fare' #Covid_19 -