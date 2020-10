Flick | “Stiamo facendo molto bene ma ci alleniamo troppo poco”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 ottobre 2020) E’ un Bayern Monaco che torna dopo la pausa per le Nazionali devastante come sempre. I bavaresi hanno vinto 4-1 in casa dell’Arminia Bielefeld grazie alle doppiette di Mueller e Lewandovski. Hansi, tecnico dei campioni d’Europa, ha così parlato: “Il primo tempo è stato vicino alla perfezione, abbiamo avuto il controllo della gara e non concesso nulla agli avversari. Nel secondo tempo siamo un pò calati, pensando forse alla Champions e abbiamo concesso occasioni agli avversari. Il rosso a Tolisso non ci voleva. Per me Thomas Müller e Robert Lewandowski sono stati i migliori in campo. Naturalmente possiamo difendere meglio, ma il fatto è che al momento mancano cipoco e penso che la cosa sia per tutte le squadre europee che giocano le nostre stesse ...