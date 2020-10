Federica Panicucci, lacrime in diretta: il suo è un grande dolore (Di domenica 18 ottobre 2020) Questo articolo Federica Panicucci, lacrime in diretta: il suo è un grande dolore . Federica Panicucci è stato protagonista in quel di ‘Verissimo’. Le sue lacrime hanno davvero colpito e toccato tutti. Ieri in quel di ‘Verissimo’ non sono mancate le emozioni e i momenti di commozione. Tra le grandi protagoniste c’è stata senza alcun dubbio Federica Panicucci. La donna ha colto l’occasione per presentare il suo libro ‘Il … Leggi su youmovies (Di domenica 18 ottobre 2020) Questo articoloin: il suo è unè stato protagonista in quel di ‘Verissimo’. Le suehanno davvero colpito e toccato tutti. Ieri in quel di ‘Verissimo’ non sono mancate le emozioni e i momenti di commozione. Tra le grandi protagoniste c’è stata senza alcun dubbio. La donna ha colto l’occasione per presentare il suo libro ‘Il …

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - JohSogos : RT @ilgiornale: La morte del padre e il divorzio, a Verissimo grandi emozioni per Federica Panicucci - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Il coraggio di essere felice Federica Panicucci editore Sperling & Kupfe… - ilgiornale : La morte del padre e il divorzio, a Verissimo grandi emozioni per Federica Panicucci - zazoomblog : Federica Panicucci e il dolore non superato la donna in lacrime - #Federica #Panicucci #dolore #superato -