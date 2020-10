Federica Panicucci e il dolore non superato | la donna in lacrime

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - infoitcultura : Federica Panicucci, il ricordo del padre in lacrime: “Gli ho dedicato un libro” - infoitcultura : Federica Panicucci, lacrime a Verissimo: il lutto del padre e la separazione da Fargetta - infoitcultura : Verissimo, Federica Panicucci confessa tra le lacrime: “Non l’ho ancora superata” - infoitcultura : Federica Panicucci in crisi a Verissimo | Il dolore mai dimenticato -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Federica Panicucci non trattiene le lacrime per il ricordo del padre. «Il dolore devi viverlo e tenerlo dentro di te. Federica Panicucci si racconta a cuore aperto a Verissimo nella puntata trasmessa ...LEGGI ANCHE -> Mario Fargetta ex marito Federica Panicucci, perché si sono lasciati? La sua confessione negli studi di ‘Verissimo’ ha però senza alcun dubbio toccato e commosso tutto il pubblico da ...