Contagi in Italia ancora in crescita: oggi 11.705 casi con meno tamponi, 146.541,. 69 i decessi (Di domenica 18 ottobre 2020) Non si arresta la curva dei Contagi. oggi sono 11.705 i nuovi casi con 146.541 tamponi effettuati, cioè quasi 20mila meno di ieri quando sono stati 165.837. In rialzo anche i decessi: 69, ieri 47,. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 ottobre 2020) Non si arresta la curva deisono 11.705 i nuovicon 146.541effettuati, cioè quasi 20miladi ieri quando sono stati 165.837. In rialzo anche i: 69, ieri 47,. ...

WRicciardi : Crisanti: «Sbriciolato il sistema di controllo, ora reset per riportare i contagi sotto i 2 mila» - matteosalvinimi : Aumentano i contagi, il governo chiude e multa ma incredibilmente il ministro Azzolina conferma il concorso straord… - TgLa7 : ??#Covid: oggi 10.010 nuovi #contagi in Italia e 55 morti?? - sportface2016 : #COVID?19 | Nuovi aggiornamenti sui contagi di #USA e #India - RagIrpiniaODV : Covid Italia, bollettino di oggi 18 ottobre: nuovi contagi record (11.705) e 69 morti, in terapia intensiva 750 (+4… -