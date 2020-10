Carlo Calenda scioglie la riserva: "Mi candido a sindaco di Roma" (Di domenica 18 ottobre 2020) Carlo Calenda ufficializza la propria candidatura a sindaco di Roma intervenendo a Che Tempo che Fa su Raitre. ”É un dovere e una grande avventura, lo farò”, annuncia.Quanto alla posizione del Pd, “partecipiamo a un tavolo che vede tutte le forze del centrosinistra. Auspico che ci sia un appoggio largo perché bisogna rimettere a posto la città e serve un lavoro corale”, aggiunge ricordando che, dopo essere uscito dal Pd, “sono andato a fare campagna elettorale per un mese per sostenere Stefano Bonaccini. La politica è anche mettere le persone giuste al posto giusto ed entrambi pensiamo che la gestione 5 Stelle di Roma sia stata disastrosa, visto che tutti gli indicatori sono peggiorati”.E ancora: “Penso che chi ha la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020)ufficializza la propria candidatura adiintervenendo a Che Tempo che Fa su Raitre. ”É un dovere e una grande avventura, lo farò”, annuncia.Quanto alla posizione del Pd, “partecipiamo a un tavolo che vede tutte le forze del centrosinistra. Auspico che ci sia un appoggio largo perché bisogna rimettere a posto la città e serve un lavoro corale”, aggiunge ricordando che, dopo essere uscito dal Pd, “sono andato a fare campagna elettorale per un mese per sostenere Stefano Bonaccini. La politica è anche mettere le persone giuste al posto giusto ed entrambi pensiamo che la gestione 5 Stelle disia stata disastrosa, visto che tutti gli indicatori sono peggiorati”.E ancora: “Penso che chi ha la ...

you_trend : ?? Carlo Calenda, ospite di 'Che tempo che fa', ha confermato la candidatura a sindaco di Roma - fattoquotidiano : ROMANO VS. CALENDA 'Carlo si è fatto eleggere da noi a Bruxelles con voti che non sono di sua proprietà' [Leggi in… - Agenzia_Ansa : Carlo Calenda si candida a sindaco di Roma. 'Un dovere e una grande avventura. Pd? Auspico appoggio largo' #ANSA - CianPdc : @CarloCalenda Fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, ma ora è realtà: Carlo Calenda si candida a Sindaco di Roma. In bocca al lupo! - MPenikas : FQ: Carlo Calenda ufficializza la sua candidatura a sindaco di Roma: “Auspico appoggio largo, complicato fare le p… -