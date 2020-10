Benevento | dubbio Lapadula | non è ancora al top della forma

(Di domenica 18 ottobre 2020) Contro la Romapotrebbe partire dalla panchina. Il tecnico delFilippo Inzaghi pensa ad altre soluzioni. Gianlucanon èal tope per questo motivo questa sera in Roma-dovrebbe partire dalla panchina. A riportarlo è Corriere dello Sport. Il tecnico Filippo Inzaghi sembra intenzionato a puntare su Marco Sau al centro del tridente con Caprari e Iago Falque ad agire alle sue spalle. Leggi su Calcionews24.com

Contro la Roma Lapadula potrebbe partire dalla panchina. Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi pensa ad altre soluzioni. Gianluca Lapadula non è ancora al top della forma e per questo motivo questa ...Blog Calciomercato.com: Partiamo da una necessaria e doverosa premessa: un derby si può anche perdere, ed era ovvio che accadesse prima o poi, se non altro per mera statistica.