Ballando con le Stelle 2020: Elisa Isoardi balla un charleston con Raimondo Todaro (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) ballando con le Stelle 2020, Elisa Isoardi, infortunata, balla un charleston con Raimondo Todaro – Puntata 17 ottobre (VIDEO) Sabato 17 ottobre è andata in onda la quarta puntata di ballando con le Stelle, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. La storia del programma tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, continua. Una storia fatta di tamponi positivi, poi negativi, di interventi, di balli in solitaria e adesso con Raimondo Todaro in convalescenza. La situazione medica della coppia ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 18 ottobre 2020)con le, infortunata,uncon– Puntata 17 ottobre () Sabato 17 ottobre è andata in onda la quarta puntata dicon le, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. La storia del programma tra, continua. Una storia fatta di tamponi positivi, poi negativi, di interventi, di balli in solitaria e adesso conin convalescenza. La situazione medica della coppia ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - GazzettaDelSud : '#BallandoconleStelle', eliminati Antonio Catalani e Lina Sastri: come è andata - GDS_it : Lina Sastri e Antonio Catalani eliminati a #BallandoconleStelle, le foto della serata -