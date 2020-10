Azzolina: 'La scuola non chiude, resta in presenza per tutti' (Di domenica 18 ottobre 2020) ' La scuola in presenza è fondamentale per tutti , dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado'. Questa, a quanto si apprende, la posizione ribadita dalla Ministra Lucia Azzolina nel corso dell'... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) ' Lainè fondamentale per, dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado'. Questa, a quanto si apprende, la posizione ribadita dalla Ministra Lucianel corso dell'...

GIConfindustria : La scuola è una priorità per il Paese, la sua chiusura aumenta il divario sociale. Per questo è importante che rima… - Agenzia_Ansa : #Covid, verso il nuovo #dpcm: riunione tra Governo e Regioni. Azzolina: la #scuola resta in presenza per tutti, per… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Azzolina: 'Scuola sicura, non deve chiudere. La Campania ci ripensi' [di ANNALISA CUZZOCREA] - Comeunavela : @CesareSacchetti Segnalatela alla azzolina, se ne chieda il licenziamento. Comunque avrei provveduto a chiarire fuori scuola a 4 occhi. - askanews_ita : Azzolina: la scuola non deve chiudere -