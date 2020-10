A1 Femminile | Conegliano suona la quinta | Scandicci tiene il passo

(Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA- Stasera sono nadate in scena quattro sfide della sesta giornata del campionato di A1. Continua la marcia vincente dell'Imconoche in casa della Bartoccini Perugia incassa la ...

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la sesta giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile. Conegliano non fa sconti e infila la quinta vittoria consecutiva, confermando ...Quattro le partite della 6a giornata andate in scena stasera. La formazione di Santarelli espugna Perugia, quella di Barbolini vince a Busto Arsizio. Successi per Chieri a Casalmaggiore e per Firenze ...