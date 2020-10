Verissimo | ospiti Demet Özdemir ed Eva Grimaldi | oggi su Canale 5

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 ottobre 2020)tornasu5, alle 16:00, con una nuova puntata ricca di, tra cuiÖzdemir, l'attrice turca protagonista di Daydreamer al fianco di Can Yaman. Ci saràÖzdemir tra glidinella nuova puntata in ondasu5 alle 16:00, e sarà ancora un lungo pomeriggio nell'universo di Daydreamer. La scorsa settimana, infatti, Silvia Toffanin aveva intervistato Can Yaman.Özdemir, in Italia ancora meno conosciuta del suo statuario collega, è la bellissima attrice turca che interpreta Sanem Aydin in Daydreamer, che tornacon due nuovi episodi proprio prima di. La sua ...