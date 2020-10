Vaticano | un caso Covid nella residenza di Papa Francesco | “Asintomatico | in isolamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede”. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni riferisce così di undi positività riscontrato all’interno delladi. Non sono state forniti ulteriori dettagli sulla persona contagiata ma, ha proseguito Bruni, “si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città dele la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio”. L'articolo, un...