Un positivo nella residenza di Papa Francesco: contagio in Vaticano, paura per il Pontefice (Di sabato 17 ottobre 2020) Un caso di positività al coronavirus in Vaticano, ma questa volta a Santa Marta, la residenza di Papa Francesco. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede", ha fatto sapere Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana. Insomma, altri casi di Covid dopo quelli che hanno colpito le guardie svizzere. Bruni ha aggiunto: "Si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio". Proprio oggi, sabato 17 ottobre, in occasione della Giornata ...

