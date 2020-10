Tutto sulla quarta giornata di LBA (Di sabato 17 ottobre 2020) Parte stasera alle ore 20:30 la quarta giornata di campionato con i due anticipi Cremona vs Varese e VL Pesaro vs Trento. Sicuramente ci aspettiamo una grande performance da parte di Cremona che dopo una vittoria sorprendente sul campo della Virtus Bologna, con un Poeta da 35 punti, tenterà il bis contro i biancorossi. D’altro canto però gli uomini di Bulleri non renderanno la vita facile alla Vanoli, guidati da uno Scola che vive una seconda giovinezza. Nell’altro anticipo si prospetta una partita che sa già di scontro salvezza con gli uomini di Repesa chiamati alla prova di forza su una Trento che raschia già il fondo della classifica. Domenica Nelle partite in programma Domenica spicca quella delle 12 tra Sassari e Fortitudo, dove gli uomini di Pozzecco devono dimostrare di essere l’inseguitrice di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Parte stasera alle ore 20:30 ladi campionato con i due anticipi Cremona vs Varese e VL Pesaro vs Trento. Sicuramente ci aspettiamo una grande performance da parte di Cremona che dopo una vittoria sorprendente sul campo della Virtus Bologna, con un Poeta da 35 punti, tenterà il bis contro i biancorossi. D’altro canto però gli uomini di Bulleri non renderanno la vita facile alla Vanoli, guidati da uno Scola che vive una seconda giovinezza. Nell’altro anticipo si prospetta una partita che sa già di scontro salvezza con gli uomini di Repesa chiamati alla prova di forza su una Trento che raschia già il fondo della classifica. Domenica Nelle partite in programma Domenica spicca quella delle 12 tra Sassari e Fortitudo, dove gli uomini di Pozzecco devono dimostrare di essere l’inseguitrice di ...

