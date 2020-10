The Elder Scrolls 6 esclusiva Xbox Series X: uscita su PS5 a rischio? (Di sabato 17 ottobre 2020) Come molti di voi già sapranno, c’è anche The Elder Scrolls 6 tra le prossime uscite di casa Bethesda Softworks. La software house americana ha annunciato da tempo di essere al lavoro, tra le altre cose, anche sul sesto capitolo della celebre saga ruolistica, senza però svelare quali siano le piattaforme di riferimento. Una situazione che si è fatta ancora più incerta dopo che la compagnia del Maryland è stata acquisita da Microsoft, con un affare da ben 7,5 miliardi di dollari. Affare che continua a calamitare l’attenzione di addetti ai lavori e semplici appassionati, soprattutto perché non è ben chiaro se i giochi di Bethesda saranno ora in esclusiva per le piattaforme Xbox – in vista pure del debutto imminente di Xbox ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Come molti di voi già sapranno, c’è anche The6 tra le prossime uscite di casa Bethesda Softworks. La software house americana ha annunciato da tempo di essere al lavoro, tra le altre cose, anche sul sesto capitolo della celebre saga ruolistica, senza però svelare quali siano le piattaforme di riferimento. Una situazione che si è fatta ancora più incerta dopo che la compagnia del Maryland è stata acquisita da Microsoft, con un affare da ben 7,5 miliardi di dollari. Affare che continua a calamitare l’attenzione di addetti ai lavori e semplici appassionati, soprattutto perché non è ben chiaro se i giochi di Bethesda saranno ora inper le piattaforme– in vista pure del debutto imminente di...

