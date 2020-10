Striscia la Notizia, lo stacchetto inedito: capito le veline? Svestite in tempo record, roba bollente | Guarda (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli stacchetti di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva non lasciano mai indifferenti i telespettatori di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Prima della puntata di stasera, che sarà condotta come al solito da Ficarra e Picone, i social di Striscia hanno pubblicato l'anticipazione di uno stacchetto assolutamente da non perdere: il tema portante è lo skateboard, che serve per dettare i tempi di un repentino cambio di abiti. Le due meravigliose veline del tg satirico iniziano infatti in tenuta sportiva, salvo poi passare improvvisamente ad una versione in cui appaiono più Svestite, dato che indossano soltanto slip e toppino. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli stacchetti di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva non lasciano mai indifferenti i telespettatori dila, il telegiornale satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Prima della puntata di stasera, che sarà condotta come al solito da Ficarra e Picone, i social dihanno pubblicato l'anticipazione di unoassolutamente da non perdere: il tema portante è lo skateboard, che serve per dettare i tempi di un repentino cambio di abiti. Le due meravigliosedel tg satirico iniziano infatti in tenuta sportiva, salvo poi passare improvvisamente ad una versione in cui appaiono più, dato che indossano soltanto slip e toppino.

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Elisabetta Gregoraci bacia l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Petrelli: la foto Il Fatto Quotidiano Calcio Serie C. Lecco-Carrarese si chiude a reti bianche

L’eccezionale stagione di Buis: l’olandese vince il titolo del WorldSSP300

